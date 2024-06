“Il 2 Giugno 2024, giorno della Festa della Repubblica Italiana, nel Museo Nazionale di Luni, aperto al pubblico, non era esposta la bandiera italiana (né tantomeno la bandiera europea)”. E’ quanto ci scrive un lettore, che prosegue: “Le aste porta vessillo erano desolatamente vuote, quasi un altro segno di decadenza di un sito che da troppo tempo non ha più un museo fruibile, che ha lavori in corso problematici e che ai visitatori più attenti lascia delusione per quanto fruibile e amarezza per le potenzialità non ancora valorizzate”.

Ieri il Museo ha aderito all’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito in tutti i musei, parchi archeologici e luoghi della cultura statali. Nel marzo scorso erano stati invece completati i lavori di demolizione del vecchio museo nell’area del Capitolium mentre i reperti custoditi nella vecchia struttura erano stati conservati nei depositi prima del riallestimento presso il Casale Gropallo.

L’articolo “Nell’area archeologica di Luni festa della Repubblica senza le bandiere dell’Italia e dell’Europa” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com