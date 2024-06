Dall’ufficio stampa del Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

Altro rinnovo in casa Bogliasco. Dopo la firma di Jeremie Blanchard, arrivata nei giorni scorsi, anche Alessandro Bottaro ha trovato l’accordo per proseguire per altre due stagioni il suo pluriennale legame con la calottina biancazzurra.

