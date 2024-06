Piantine aromatiche in cambio di plastica, studenti protagonisti in piazza De Ferrari

Genova. Successo e partecipazione di studenti e cittadini per l’iniziativa Per fare un albero ci vuol la plastica che si è tenuta questa mattina in piazza De Ferrari a Genova. Gli alunni e gli studenti degli istituti Centro Storico, Montaldo, Contubernio D’Albertis e liceo statale Gobetti hanno conferito la loro plastica e dato il buon esempio di pratica circolare, rendendosi protagonisti del taglio del nastro dell’iniziativa e dei successivi momenti di scambio e di laboratorio.

Gli organizzatori – Assoutenti APS, Coop II CeSto e SI PUO’ FARE APS – in collaborazione con Amiu e Aster hanno promosso la campagna per contribuire alla realizzazione del progetto 100 alberi presso i Giardini Luzzati a Genova. Presenti con stand e punti informativi le associazioni di consumatori partner del progetto.

