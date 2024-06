Portofino: inaugurato il market, nuovo servizio per i cittadini

A Portofino in via Roma esistono un panificio ed un negozio di frutta verdura. Da domani sarà in funzione anche un market, inaugurato stasera, che venderà tutti gli altri prodotti per consentire ai portofinesi di fare la spesa senza trasferirsi a Santa Margherita o a Rapallo. Il market è affidato alla società in hause del Comune “Portofino Mare” che, grazie alla gestione di porto, parcheggi e castello Brown, ha un fatturato annuo di circa 18 milioni, utilizzati per migliorare la qualità della vita e fornire servizi.

“Possiamo anche fare feste miliardarie, ma per vivere Portofino ha bisogno dei portofinesi. Abbiamo comprato case – spiega il sindaco Matteo Viacava – che affideremo a una decina di famiglie chi si stabiliranno nel Borgo. E incrementiamo i servizi; l’esistenza di un market a prezzi concorrenziali è una tappa importante. La prossima sarà l’inaugurazione dell’ambulatorio di telemedicina”.

