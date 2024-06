Questa sera Platek in città: martedì l’incontro con Macia, in settimana il rinnovo di D’Angelo

Philip Platek è in viaggio per l’Italia e questa sera arriverà alla Spezia pronto a dare il via ad una settimana molto intensa che porrà le basi per la stagione 2024-2025 dello Spezia. Il presidente americano torna in Italia a distanza di qualche mese dall’ultima volta, proprio a pochi giorni dalla presentazione della fase tre del progetto di rinnovamento dello stadio Picco, quello che riguarda la copertura della Curva Ferrovia. Platek domani, martedì, incontrerà in Via Melara il direttore dell’area tecnica Eduardo Macia, con cui verrà tracciato il punto di partenza per la costruzione della squadra della prossima stagione. Tra i temi all’ordine del giorno della riunione la nomina del direttore sportivo, per cui è ancora in corsa Stefano Melissano, in scadenza di contratto a fine mese. A Melissano non è ancora pervenuta un’offerta ufficiale di prolungamento da parte della società, che sta valutando il da farsi e che con l’arrivo del presidente vorrà sciogliere ogni dubbio e prendere una decisione definitiva sull’uomo che affiancherà Macia per il mercato estivo.

