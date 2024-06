Rapallo: le possibili giunte al governo della città

Quando, dieci anni fa, Carlo Bagnasco era stato eletto sindaco di Rapallo, aveva effettuato un giro della città in bicicletta per salutare gli elettori. Stamattina, questa volta a piedi, ha iniziato un giro per salutare i cittadini e lo ha fatto partendo dal negozio Tossini di Sant’Anna, anche per dimostrare solidarietà all’azienda colpita da un disastroso incendio che ieri ha distrutto lo stabilimento di Avegno.

Intanto ultimi giorni di campagna elettorale e Radio Urne pubblica i componenti delle possibili giunte al governo della città. In caso di vittoria di Armando Ezio Capurro, Pier Giorgio Brigati sarebbe vicesindaco, Massimo Zero e Alessandro Magnasco assessori; presidente del Consiglio l’ex sindaco Giorgio Costa. Nel caso gli elettori premiassero Elisabetta Ricci, l’emittente indica come vicesindaco Giorgio Tasso e in giunta due nomi che hanno già svolto il ruolo di assessori: Fabio Mustorgi e Alessandro Puggioni; con loro Laura Mastrangelo; presidente del Consiglio Mentore Campodonico capolista per favorirne la votazione; a guidare lo staff Umberto Amoretti (che ebbe lo stesso ruolo nella giunta Costa) e Maurizio Malerba.

» leggi tutto su www.levantenews.it