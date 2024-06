Recco: incendio Tossini, la solidarietà del sindaco

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Il messaggio del sindaco Carlo Gandolfo dopo il rogo dello stabilimento Tossini: “Sono profondamente colpito dall’evento drammatico e desidero esprimere solidarietà fraterna a Luigi e Maurizio Tossini e a tutti i lavoratori dello stabilimento di Avegno. In questo momento di grande difficoltà dell’azienda, ribadisco il mio impegno e quello dell’Amministrazione comunale a fare la propria parte per contribuire alla celere ripartenza dell’attività. Siamo disponibili a fornire ogni supporto possibile, affinché l’azienda possa tornare a operare al più presto, nella consapevolezza che lo stabilimento Tossini è una comunità di lavoro da tutelare per quanto ha dato e darà a tutto il Golfo Paradiso”.

» leggi tutto su www.levantenews.it