Sabato 15 giugno alle 12.30 presso il ristorante “Da Lino” in via Roma, 70 a Recco incontro conviviale primaverile per soci e simpatizzanti dell’Associazione “L’Ardiciocca”. Prenotazione obbligatoria e pagamento presso la Pro Loco Recco in via Ippolito D’Aste, 2 entro giovedì 13 giugno (tel. 0185 722440).

