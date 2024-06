Genova. Vediamo di fare il punto in casa Sampdoria, stilando l’elenco dei giocatori in forza, al netto di quelli in uscita per scadenza di prestito, ma comprensiva dei rientranti, nonché di qualche giovane della Primavera.

Da queste basi dovrà iniziare il lavoro degli uomini mercato della Sampdoria, capitanati per il momento da Andrea Mancini:

» leggi tutto su www.genova24.it