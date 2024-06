Savona. E’ stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Paolo un bambino di 9 anni, rimasto ferito in un incidente gioco avvenuto questa sera a Savona, in un campetto di via Nostra Signora dell’Olmo.

L’episodio, secondo quanto appreso, si è verificato intorno alle 20 e 30.

» leggi tutto su www.ivg.it