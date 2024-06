Varazze. Carol si è persa e la si sta cercando per tutta Varazze. Splendido esemplare di pappagallo che non si trova da ieri, domenica.

Un appello, una richiesta d’aiuto. Una ricompensa per chi lo riconsegnerà: 1000 euro. Carol, grande alessandrino, verde con becco rosso, anello alla zampa destra, Cites numero 96. Si è smarrita ieri in via papa Innocenzo IV.

» leggi tutto su www.ivg.it