Sincro/ A Rapallo il primo Trofeo artistico Sunset, un successone

Dall’ufficio stampa del Rapallo nuoto e pallanuoto

Si è svolto sabato scorso, primo giugno, presso la piscina di Rapallo il 1° Trofeo Syncro SUNSET di nuoto artistico, settore propaganda. L’evento, organizzato dalla Rapallo Nuoto, ha visto la partecipazione di 5 società provenienti da tutta la Liguria, per un totale di 170 atlete in gara.

La manifestazione è stata caratterizzata da un’atmosfera di grande divertimento e un pizzico di adrenalina come solo nelle gare si può sentire, offrendo alle giovani atlete l’opportunità di confrontarsi e mettersi in gioco.

