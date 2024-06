Sport, tutto pronto per la Tigullio Vip Padel Cup di Santa Margherita

Genova. Dopo il successo della prima edizione nel 2023 torna la Tigullio Vip Padel Cup, evento sportivo e di promozione turistica che vedrà protagonisti diversi volti noti del mondo dello sport e dello spettacolo. L’evento è organizzato dall’imprenditore genovese Fabrizio Pollicino con il supporto dalla Federazione Italiana Tennis e Padel e si terrà dal 6 all’8 giugno al Circolo Tennis di Santa Margherita.

“La Tigullio Vip Padel Cup unisce sport, mondanità e promozione del territorio, tocca, dunque, molti ambiti come il benessere delle persone e l’economia anche del settore turistico di un angolo bellissimo della nostra regione – spiega l’assessore allo sport della Regione Liguria -. Il padel, poi, non è più una novità, ma una certezza: sta prendendo sempre più piede anche nella nostra regione. Con l’assessorato che rappresento continuiamo a lavorare su vari progetti. Interverremo certamente in futuro per potenziare le strutture a disposizione degli amanti di questo sport”.

