Uccise con sei colpi di pistola il ventenne Jefferson Tomalà durante un tso, il poliziotto Luca Pedemonte assolto anche in appello

Genova. E’ stato assolto anche in appello a cui avevano fatto ricorso solo i famigliari (al fine di ottenere un risarcimento in caso di condanna) Luca Pedemonte, il poliziotto che il 10 giugno 2018 aveva ucciso con sei colpi di pistola il ventenne Jefferson Tomalà nell’abitazione di quest’ultimo in via Borzoli.

Pedemonte, in forza all’epoca al commissariato di Cornigliano, difeso dagli avvocati Antonio Rubino e Giulia Liberti, era già stato assolto in primo grado perché “ “perché il fatto non costituisce reato”. La procura, che aveva chiesto l’archiviazione era stata costretta dal gip all’”imputazione coatta” e il processo con rito abbreviato, si era concluso decretando la non responsabilità del poliziotto che era accusato di “eccesso colposo di legittima difesa”.

