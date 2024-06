Un ricordo del professor Bufano, oggi avrebbe compiuto cent’anni

Oggi, 3 giugno 2024, avrebbe compiuto 100 anni il professor Francesco Bufano. Il figlio Paolo ce ne invia un ricordo.

Nato a Cisternino (Brindisi), nella Valle d’Itria punteggiata di trulli e ben lontana allora dall’essere, come è oggi, il buen retiro di tanti vip, era il primo di cinque figli di una famiglia umilissima; rimase orfano di madre a quattro anni e negli stessi anni fu colpito da una poliomielite invalidante. Rivelò fin da bambino curiosità ed interesse per gli studi cui fu fortunosamente destinato anche a causa della sua inadeguatezza ai lavori pesanti.

Potè coltivare quell’interesse per gli studi solo grazie alla borsa di studio di un istituto religioso e di seguito grazie ad un ingresso in Seminario ispirato da una sincera vocazione non sopravvissuta poi agli scenari aperti dalle atmosfere culturali riaffiorate dopo il Ventennio e la fine della guerra.

Trasferitosi a Milano per frequentare la facoltà di lettere antiche, fu mantenuto agli studi da padre David Maria Turoldo, al cui fervente apostolato collaborò con compiti esecutivi in cambio di un letto e di un pasto in Corsia dei Servi.

Una relazione con il poeta e antesignano dei sacerdoti del dissenso che gli consentì contatti intriganti con diverse personalità della cultura del tempo affascinate dalla figura di Padre Davide: frequentò Manzù, Bontadini, Gian Domenico Pisapia, Carlo Agnoletto (Vlady), Giovanni Testori (che mio padre preparò all’esame di maturità), Ermanno Olmi, per il quale recitò una piccola parte nel suo primo cortometraggio, Luigi Pistilli, principe degli interpreti brechtiani insieme a Milva, alla quale fu legato da tempestose vicissitudini.

Laureatosi con una tesi in archeologia che fu a lungo la guida del Museo degli Apuli di Lucera, dove collaborò a lungo con il curatore del tempo, l’avv. Giovanbattista Gifuni, (padre di Gaetano, a lungo Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e nonno del noto attore Fabrizio),

vinse il concorso nazionale per l’insegnamento nelle scuole superiori che lo portò – dopo un anno al liceo classico di Locri – finalmente a Sarzana.

Qui ha retto per decenni il ginnasio, ovvero il biennio del Liceo Classico Parentucelli, presto

rinomato per la sua selettiva severità ma anche per l’originale interpretazione del ruolo.

‘Indigesto’ per buona parte degli studenti (alcuni dei quali indotti a cambiare aria per tempo) fu invece molto amato da minoranze di studenti, più spesso di studentesse, disposti a reggerne volitivamente, eroicamente i “ritmi’.

Ma – a distanza di decenni – gli uni e gli altri finiscono per convergere – forse per nostalgia di quegli anni – su un ricordo benevolo, spesso grato (a posteriori…).

Certo sono centinaia i suoi ex studenti sarzanesi e della Vallata che ingrossano le file dei medici, degli avvocati, degli insegnanti, dei pubblici amministratori che hanno operato e operano nel nostro territorio o sono ‘migrati’ verso brillanti carriere altrove.

“I più brillanti dei miei studenti” – diceva sempre mio padre – “sono stati Angelo Tonelli (che è diventato del resto uno dei più affermati traduttori italiani delle tragedie e dei lirici greci) e Paolo Zanetti”.

Animato da una salda fede cristiana mio padre è stato responsabile dell’Azione Cattolica di Santa Maria,

ha tenuto per anni corsi di recupero parrocchiali alla Pro Sarzana, ha perfino collaborato alla distribuzione dei pasti della Caritas

(reclutato da mia madre, volontaria vincenziana).

Quando è mancato, a quasi 95 anni, era ancora presidente dell’Associazione ‘Amici di Monsignor Richetti’ (suo amico fraterno).

Negli ultimi anni, a casa, studiava la Bibbia e i Padri della Chiesa ma anche l’amato conterraneo, don Tonino Bello, le coraggiose riviste dei missionari nel terzo mondo e le testimonianze dei preti di strada.

A riprova di come una formazione religiosa ispirata ai capisaldi del messaggio cristiano e alle sue tradizioni non sia affatto incompatibile con l’entusiasmo per la ‘svolta’ bergogliana e con la piena consonanza con chi la condivide in ogni ambito della vita comunitaria, sociale e in fondo anche politica…

