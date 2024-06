Albenga. “Il tavolo per l’ordine e la sicurezza tenutosi nei giorni scorsi in prefettura sta continuando a portare risultati importanti per quel che riguarda la sicurezza sul territorio”. Lo annuncia Riccardo Tomatis, sindaco uscente di Albenga e candidato ad un secondo mandato.

“Nell’ambito di un controllo interforze programmato al quale hanno partecipato carabinieri, polizia di stato e polizia locale di Albenga, oggi pomeriggio sono state individuate e fermate tre persone”.

