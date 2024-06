All’Aeroclub Lunense primo volo per due giovani aspiranti piloti

Uno dei momenti più emozionanti e certamente indimenticabili della carriera aviatoria di un appassionato di volo è il cosiddetto “decollo”; il momento in cui l’istruttore ritiene che l’allievo pilota possa effettuare un volo senza averlo accanto. Da “solista”, si dice. L’istruttore si mette a bordo pista e fa fare un giro campo all’allievo: decollo, virata, posizionamento parallelo al campo, altra virata e atterraggio. Nel momento in cui tutto questo avviene con successo, si festeggia con i complimenti dell’istruttore e pure con un brindisi. Il momento è tra i più belli per l’allievo pilota, che lo metterà in cornice tra i quelli più significativi della sua storia per aria; una tappa fondamentale per diventare aviatori. Un momento emozionante ed indelebile anche quando avrà ottenuto la licenza di volo e diventerà magari pure comandante di linea.

