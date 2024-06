Calcio, Finale. Tanta motivazione per Brignoli: “Ripartire, dimostrare e fare bene per rilanciare una piazza che ha sofferto”

“Innanzitutto ringrazio il Ceriale per l’opportunità di allenare negli ultimi due anni. Di conseguenza ringrazio il Finale per la fiducia riposta in me, spero con tutto il cuore di ripagarla sul campo. Finale è una piazza veramente importante del calcio ponentino e non deve vivacchiare in Promozione. Bisogna ripartire e la voglia c’è da parte di tutti. Ho trovato una dirigenza compatta per evitare di fare il campionato zoppicante fatto l’anno scorso. Si arrivava anche da una retrocessione dall’Eccellenza. Da parte mia ci sarà il massimo impegno e la massima consapevolezza di dover fare bene”.

“La voglia del direttore è quella di ripartire e dimostrare di poter fare bene. Lui è carico come lo siamo tutti per affrontare la stagione. Magari siamo partiti in ritardo rispetto agli altri ma dobbiamo fare il meglio possibile per questa società e dimostrare. Poi alla fine è sempre il campo che parla, siamo tutti bravi a parole. Ce la metteremo tutta”.

