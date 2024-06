Castelnuovo al voto: Favini chiude la campagna elettorale a Colombiera

Ultimi appuntamenti di campagna elettorale per Marzio Favini e la sua lista “RicominciAmo Castelnuovo”. Oggi alle 18 il candidato sindaco e i membri della sua squadra saranno infatti al Bar Maxim di Molicciara a partire dalle 18 mentre giovedì 6 giugno – alla stessa ora – l’incontro sarà al point elettorale del Centro Commerciale per ascoltare le istanze degli abitanti di Sottoferrovia e le vie Provasco, Gragnola e Borgolo. Venerdì 7 giugno infine chiusura della campagna in piazza Primo Maggio a Colombiera.

L’articolo I cinque alunni del liceo Mazzini selezionati per il concorso “I ciù bravi fanti dè Speza” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com