Castevecchio di Rocca Barbena. Un signore, di circa 75 anni, è caduto dalle fasce mentre stava lavorando nel suo orto sbattendo violentemente la testa.

Sono intervenuti tempestivamente i soccorsi: il 118 con ambulanza e automedica e i vigili del fuoco. In un primo momento era stato anche allertato l’elicottero Drago ma successivamente, mentre era in volo, è stato dirottato sull’altro intervento di soccorso in atto ad Albenga (più grave).

