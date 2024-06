Coldiretti: “Nel savonese il suolo che non c’è… A rischio le aree agricole”

Savona è la provincia dei primati che, tuttavia, creano un pernicioso cortocircuito che più che stupire, spaventa: se da un lato è qui che si concentra più del 90% della produzione da eolico regionale e la maggiore quota di produzione del fotovoltaico (27,3%), dall’altra parte la piana di Albenga rappresenta senza ombra di dubbio la zona agricola più importante della Liguria, con i suoi circa 1.400 ettari di superfice coltivata. Inoltre, l’agricoltura del savonese è oggi la prima classificata per PLV (Produzione lorda vendibile) nell’ambito dell’agricoltura praticata nelle quattro province liguri. Parliamo del comparto delle coltivazioni erbacee, nello specifico di fiori e piante. Oltre a questo, la provincia di Savona è il bersaglio del progetto del rigassificatore di Vado Ligure, che verrà spostato da Piombino al porto ligure. Infine, sul territorio sta venendo ultimato il progetto di Rete Ferroviaria Italiana che ha come oggetto una nuova linea ferroviaria tra Finale Ligure e Andora, che si pone come obiettivo la realizzazione entro il 2035.

Benché tutto ciò faccia onore a una provincia in crescita e che dimostra un dinamismo invidiabile, la verità è che il prezzo da pagare risiede nella terra che calpestiamo: o meglio, in quella che i nostri agricoltori coltivano da generazioni. il suolo sta diminuendo a vista d’occhio. La dimensione media delle aziende florovivaistiche nella piana di Albenga è inferiore a un ettaro e considerata l’elevata necessità di manodopera per la produzione di piante in vaso, ogni famiglia di agricoltori si avvale della collaborazione di numerosi lavoratori agricoli. Il settore primario nel ponente savonese (comprese le pianure di Pietra Ligure, Borghetto Santo Spirito, Ceriale e Andora) conta circa 1.500 imprese agricole con più di 5.000 addetti. Se si considera quanto prodotto dall’indotto, si comprende benissimo come il comparto agricolo sia il settore principe dal punto di vista economico e sociale dell’intero areale.

» leggi tutto su www.ivg.it