Costa subentra a Pelosi, cambio della guardia alla presidenza dei giovani imprenditori di Confindustria

Al termine dei tre anni di mandato Francesco Pelosi, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria La Spezia, passa il testimone a Silvia Costa, già vicepresidente del gruppo che oggi conta una trentina di aziende associate. “Sono stati tre anni intensi e molto belli – spiega Pelosi, che ha compiuto 40 anni da pochi mesi – e per questo ho scelto di passare anticipatamente il testimone (sarebbe scaduto nel 2025) a chi, fin dal primo momento, ha supportato tutte le attività associative sul territorio oltre a rappresentare il Gruppo in tutti i più importanti eventi nazionali”. La realtà confindustriale è uscita dal biennio difficile causato dal periodo Covid e ora guarda al futuro: “Il primo obiettivo è stato riunire i giovani imprenditori del territorio e unirli all’associazione – continua Pelosi – e grazie al supporto di Silvia Costa e Lorenzo Spinetti (entrambi parte del Consiglio Direttivo di Pelosi, n.d.r.) siamo riusciti a raccogliere le più importanti energie del territorio. Trenta associati, età media sotto i 30 anni e tanta voglia di confrontarsi sui temi caldi per ogni imprenditore”.

Confindustria è infatti prima di tutto un luogo dove confrontarsi e trovare soluzioni alle tante problematiche di chi fa impresa oggi: “Per favorire il confronto e ispirare il Gruppo, abbiamo costruito un format di confronto Smart e diretto con i più importanti imprenditori Senior del territorio. Sono molto felice di aver inaugurato questi “Talk con..” con l’indimenticabile Giorgio Bucchioni, è stato uno degli incontri più belli e significativi per tutto il gruppo. Abbiamo poi imparato molto da tutti gli altri ospiti, da Francesca Cozzani ad Alessandro Laghezza, Da Cristiano Ghirlanda a Franco Costa, perché ognuno con la propria storia e il proprio taglio, ci ha dato un punto di vista su business e territorio. E sono felice di sapere che Silvia continuerà questo format”. Incontri sul territorio per i giovani locali, ma non solo: “Siamo stati presenti a tutti gli eventi nazionali più importanti, come i convegni di Rapallo e Capri, occasioni per confrontarci con le tematiche industriali e giovani imprenditori di tutta Italia, occasioni non banali di crescita professionale per tutti. “ A chiusura del mio lavoro, infine, ci tenevo molto a organizzare una visita aziendale importante in una delle nostre eccellenze territoriali, allargata a tutti i Giovani Imprenditori della Liguria: a febbraio siamo quindi stati ospiti di Sanlorenzo ed è stata una visita davvero significativa per tutti. Chi fa impresa ha bisogno oltre alle idee, la conoscenza e il talento delle persone, della motivazione e dell’ispirazione. Vedere da dentro grandi aziende che sono cresciute con successo è un vero boost a quest’ultima parte”.

Silvia Costa, amministratrice della Gce Srl prende dunque il posto di Pelosi: “Sono molto felice di questo passaggio – spiega la giovane imprenditrice, in Confindustria già dal 2013 – e farò del mio meglio per proseguire e migliorare ulteriormente le tante attività pensate con Francesco. Sono felice di coinvolgere nel mio direttivo oltre a Lorenzo Spinetti anche Ginevra Goretta, già molto attiva a livello nazionale. Il primo obiettivo sarà quello di saldare ancor di più il legame tra i tanti Giovani Imprenditori del Gruppo, organizzando momenti di condivisione specifica del know how di ognuno, per fare sinergia territoriale e lavorare meglio nelle nostre aziende”.