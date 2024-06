Venerdì 7 giugno e la settimana successiva, venerdì 14 giugno, alle 17.30 presso l’auditorium “M. Fiorentini” del conservatorio di musica “G. Puccini”, in Via XX Settembre 34, avranno luogo le due conferenze-concerto dedicate al quinto ciclo concertistico sull’opera organistica di J. S. Bach, inserite nel progetto d’istituto di quest’anno accademico.

Alle tastiere dell’organo “Ghilardi” il maestro Roberto Menichetti, docente di Organo del conservatorio, il maestro Luigi Fontana, docente di Pratica organistica, insieme al neodiplomato maestro Tommaso Nicoli e agli studenti Davide Lucchi, Domenico Marchini, Leonardo Moretti e Lorenzo Portunato.

L’idea di eseguire l’opera omnia di J. S. Bach, nasce dal voler mettere in gioco le caratteristiche dello strumento presente in conservatorio, l’organo costruito da Glauco Ghilardi nel 2001, in stile barocco tedesco, rendendolo fruibile ad un pubblico esterno, al di fuori delle lezioni curricolari.

Inoltre, la caratteristica di questi concerti sta nella stretta collaborazione artistica tra docente e studenti, uno degli scopi principali della didattica del conservatorio, dove le esperienze di chi insegna, ma anche quelle di chi sta camminando nel proprio percorso di studi professionali, si fondono per creare un bel momento di “musica insieme”, dedicato al maggiore dei compositori per organo, esperienza vitale didattica e musicale di ogni organista.

Questo mette in luce anche i diversi punti di approccio alla musica di Bach, che sin dai brani più semplici, mette il giovane studente di fronte ad un tipo di scrittura musicale indispensabile e fondamentale per la propria crescita.

I concerti saranno introdotti dai commenti sui brani che verranno eseguiti.

Tutti gli appassionati della musica per organo, e di Bach, sono invitati a presenziare.

L’articolo Due concerti di organo al conservatorio Puccini: protagonisti insegnanti, studenti e la musica di Bach proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com