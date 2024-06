Genova e la Corsica (ancora) più vicine: da oggi attivo il collegamento con Ajaccio

Genova. Parte oggi la nuova linea Genova-Ajaccio di Moby, la novità di questa stagione che segna i 50 anni della compagnia al servizio della Corsica.

Presentata ufficialmente tra le novità della stagione 2024 allo scorso TTG di Rimini per il mercato italiano e all’ITB di Berlino per il mercato internazionale, la nuova linea va ad arricchire ancora di più l’offerta di Moby per l’isola. La tratta si unisce alle storiche Genova-Bastia e Livorno-Bastia, al ritorno della Piombino-Bastia e alla Santa Teresa di Gallura-Bonifacio, attiva tutto l’anno. L’inaugurazione di questa nuova tratta permetterà così ai turisti diretti verso il centro e il sud della Corsica di arrivare direttamente a destinazione, senza dover attraversare tutta l’isola.

» leggi tutto su www.genova24.it