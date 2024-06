Il centrodestra blinda Toti: respinta la mozione di sfiducia, la giunta rimane in carica

Genova. Tutto come previsto. È stata respinta in consiglio regionale la mozione di sfiducia presentata dall’opposizione contro la giunta Toti. Sono stati 18 i voti contrari, 11 quelli favorevoli. Resta in piedi quindi l’amministrazione guidata del presidente ad interim Alessandro Piana, che a margine della seduta aveva chiarito: “Possiamo andare avanti sino alla fine del mandato”. All’inizio della seduta, in un clima reso infuocato dalla presenza di tifoserie contrapposte sugli spalti e proteste fuori dalla sede di via Fieschi, il capogruppo della Lista Toti Alessandro Bozzano ha letto il messaggio scritto dal governatore (oggi sospeso) agli arresti domiciliari, una lettera in cui si prevede la sconfitta del centrosinistra alle prossime elezioni e si rivendica “con più orgoglio che mai” i risultati politici del “modello Liguria”.

“Un atto politico necessario – l’ha definito il capogruppo del Pd Luca Garibaldi illustrando per primo la mozione – perché siamo di fronte a un centrodestra che ha perso completamente la capacità di gestione dei processi. L’inchiesta che ha colpito la Liguria è l’emblema del fallimento politico-gestionale del centrodestra. Un presidente che decide gli investimenti in base alle speculazioni è indicativo di una Regione che pensa a pochi, a pochissimi. Per questo voi avete fallito. Il silenzio sul tema delle infiltrazioni mafiose è scandaloso. Dovete andarvene rapidamente, non siete in grado di fare niente di buono, i prossimi mesi saranno un incubo perché non sarete in grado di decidere alcunché sullo sviluppo, sulla sanità e anche sulle opere. Bisognerebbe dare la parola ai liguri per consentire loro di avere un futuro”.

» leggi tutto su www.genova24.it