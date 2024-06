Il ringraziamento del neo cavaliere Cavallini per l’onorificenza dell’ordine “Al merito della Repubblica italiana”

“Ricevere l’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” ha per me un significato particolare perché mi è stato consegnato nella mia città natale, che ho pensato ed amato durante i miei trasferimenti tra le varie sedi universitarie.

Dedico questo riconoscimento ai miei genitori che con i loro sacrifici mi hanno permesso di proseguire gli studi in Italia e all’estero.

Un grazie speciale a mia moglie Lorena, che per seguirmi ha lasciato Trieste, ai miei quattro figli, che con serietà ed impegno hanno sopportato le mie frequenti assenze per lavoro.

Ringrazio i miei pazienti, che si sono affidati alle mie cure, per loro mi sono sempre impegnato nell’aggiornamento costante al fine di trovare la migliore terapia.

Prometto di continuare a lavorare con passione e determinazione, affinché possa meritarmi quella fiducia che in passato mi è stata data da mio padre Torquato Enrico, da mio zio Pietro e oggi dai miei cari familiari.

Ringrazio sua eccellenza il prefetto della Spezia Maria Luisa Inversini e il sindaco Pier Luigi Peracchini per la consegna dell’onorificenza.

Grazie Spezia”.

Gian Maria Cavallini

