Inizia l’edizione 2024 di Nin- Moltitudine

Tutto pronto per Nin-Moltitudine 2024, la rassegna Nuove Interpretazioni darà il via alla sua quindicesima edizione mercoledì 5 giugno alle ore 21 presso il Gran Caffè di Sarzana. Un calendario ricco di appuntamenti all’insegna della condivisione e della voglia di aprirsi verso l’altro, la “moltitudine” sarà protagonista di una rassegna che quest’anno parlerà di esplorazione del sé, dell’altro, di dialogo e di inclusione.

L’apertura di Nin-Moltitudine sarà l’occasione per far incontrare gli artisti e il pubblico, ma anche un momento per parlare di attualità, di musica e di integrazione. La Cooperativa sociale Mondo Aperto parteciperà alla serata inaugurale del festival con un piccolo intervento, tenuto dalla Presidente Florentina Stefanidhi e da alcuni membri del team di lavoro: insegnanti, educatori e mediatori interculturali. “Sarà un’occasione informale per parlare del nostro lavoro sul campo – sottolinea la presidente- delle nostre vite, di quello che ci spinge e ci motiva a perseguire la nostra mission di integrazione sociale e interculturale.” Per rafforzare il legame costruito all’insegna della collaborazione i ragazzi della Cooperativa Sociale Mondo Aperto saranno ospiti della compagnia Ordinesparso. La serata del 5 giugno prevede anche interventi musicali e l’incontro del pubblico con gli artisti.

