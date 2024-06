Mattinata al cantiere del Picco per Philip Platek

La prima tappa dell’atteso ritorno in città di Philip Platek è dedicata al cantiere dello stadio “Alberto Picco”. Il presidente dello Spezia è arrivato ieri sera nel golfo e da questa mattina è operativo tra sede e facilities. Dopo un passaggio dal Ferdeghini, il numero uno aquilotto si è recato presso l’impianto di Viale Fieschi insieme all’amministratore delegato Andrea Gazzoli per visionare di persona gli ultimi sviluppi. La nuova tribuna, che avrà ancora al massimo due settimane di lavori, e la Curva Ferrovia presentata pochi giorni fa.

Oggi pomeriggio Platek potrebbe già tornare in sede per un incontro molto atteso con Eduardo Macia. Si parlerà del rinnovo di contratto di Luca D’Angelo alla ricerca di una stabilità in panchina che è sempre mancata in epoca americana. Gli elementi di ottimismo era presenti sin dal primo giorno: da una parte il rinnovo automatico, dall’altra la nota dello stesso presidente che, a salvezza ottenuta, aveva esternato esplicitamente l’apprezzamento per il lavoro del tecnico. D’Angelo da parte propria aveva accettato di subentrare in corsa a novembre con la squadra ultima in classifica, guadagnandosi sul campo la possibilità di poter lavorare sin dal ritiro e con prospettive diverse.

