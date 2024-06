Multato dalla Locale spezzina il biker che aveva fatto downhill a Montesteroli. Lui reagisce: “Buffoni, marcioni, Comune del ca…”, ma l’amministrazione preferisce non replicare

“Buffoni”, “marcioni” e “Comune del ca…”. Sono gli appellativi che il biker e youtuber Torquato Testa rivolge in una storia postata su Instagram nei giorni scorsi all’amministrazione comunale spezzina, rea di avergli notificato una multa di 47 euro per la “perdita del controllo del mezzo” quando, a metà aprile, aveva percorso la scalinata di Monesteroli in mountain bike munito delle telecamere necessarie per immortalare la bravata, finendo però per fare una caduta che avrebbe potuto avere conseguenze serie.

“Stavamo facendo questo shooting che era andato secondo i piani, tutto perfetto – ha raccontato lui stesso attraverso i suoi social nei giorni successivi alla caduta -. Proprio nell’ultima parte, in un punto in cui non dovevo commettere l’errore, ho commesso un errore. E’ stata una delle esperienze più paurose di tutta la mia vita. Sono stato molto fortunato per il tipo di caduta che ho fatto e per tutto quello che è successo dopo”.

L’iniziativa, che ha indispettito moltissimi spezzini affezionati alla bellezza della fragile scalinata (vittima di crolli e oggetto lavori di ristrutturazione proprio poco tempo prima) e altrettanti amanti delle discipline su due ruote, che hanno preso le distanze dall’impresa di Testa (che è professionista di livello mondiale della disciplina) e dei suoi compagni, era stata condannata con forza dalla presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre Donatella Bianchi, che aveva annunciato di voler intraprendere tutte le azioni necessarie per perseguire il gesto, e dal Fai, che aveva difeso la scalinata come bene culturale, che nel 2021 e 2022 era stata peraltro tra i più apprezzati “Luoghi del cuore” del Paese.

