Piana: “Ribadiamo piena fiducia a Toti. In questi anni risultati che sono sotto gli occhi di tutti”

Conferenza stampa del presidente ad interim di Regione Liguria, Alessandro Piana, nella pausa della seduta di stamani del Consiglio regionale, dedicata alla discussione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente Giovanni Toti, ora sospeso poiché ai domiciliari. “La minoranza ha presentato una mozione di sfiducia ribadendo a più riprese come questo sia un atto politico a seguito del fallimento, a dir loro, dei nove anni di amministrazione di centrodestra, della giunta Toti. Viene da domandarsi fin da subito perché non l’abbiano presentata prima questa mozione di sfiducia e la presentino invece oggi che il presidente Toti è ai domiciliari…”, ha esordito l’assessore all’Agricoltura nella sala stampa del Consiglio. Piana ha rilevato “la legittimità da parte della minoranza di poter presentare la mozione; così come da parte nostra, che siamo garantisti, ribadiamo piena fiducia al presidente Toti e la ribadiamo portando avanti tutte quelle che sono le delibere ma soprattutto il cronoprogramma che ci eravamo dati nei mesi scorsi. Non è un caso che ancora venerdì scorso la giunta abbia portato 34 delibere”. E ha aggiunto che “se la mozione di sfiducia come ha ribadito la minoranza è un atto politico, allora bisogna rispondere anche dal punto di vista politico. Noi in questi anni abbiamo portato molti risultati, che sono agli occhi di tutti. Una crescita economico-sociale non indifferente, che ci ha visto crescere probabilmente di più rispetto alla media nazionale. E’ cresciuto di molto il turismo e questo ci piace pensare che sia anche frutto di una promozione del nostro territorio a 360 gradi, dalla costa all’entroterra”, osservando che “un po’ tutti i settori produttivi stanno crescendo” e “il fatto di avere molti finanziamenti sul nostro territorio, quasi la metà dei fondi Pnrr per quanto riguarda lo sviluppo infrastrutturale del nostro Paese sono sulla Liguria. Questo compensa probabilmente tanti anni di mancata considerazione della nostra regione e d’altro canto probabilmente accende anche più di un riflettore sul nostro territorio. E’ normale che ci siano anche dei controlli e una lente di ingrandimento sul nostro territorio, visti i tanti miliardi di euro che abbiamo da investire in Liguria da qua ai prossimi anni”.

Piana ha quindi menzionato tutta una serie di interventi e ambiti d’azione: la copertura del bisagno, il tunnel subpportuale, la nuova diga foranea di Genova, le opere ferroviarie, le ciclopedonali, tra cui la Ciclovia Tirrenica. Piana ha rivendicato inoltre il lavoro della Regione su gestione territorio e aree protette, scuole, edilizia popolare e formazione professionale.

L’articolo Piana: “Ribadiamo piena fiducia a Toti. In questi anni risultati che sono sotto gli occhi di tutti” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com