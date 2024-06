Polizia stradale, Giuseppe Rappa lascia il comando dopo 40 anni di servizio

Cambio al comando della Polizia stradale di Savona: dal 1 giugno il commissario della Polizia di Stato Giuseppe Rappa andrà in pensione dopo 40 anni di servizio.

In precedenza dal 2009 al 2017 ha comandato al Sottosezione Polizia stradale di Ge-Sampierdarena, successivamente ha svolto servizio presso il Centro Operativo polizia Stradale di Genova. Ha vissuto il grave evento del crollo del ponte Morandi e ha collaborato per la realizzazione di soluzioni viabilistiche in assenza del percorso autostradale interrotto sino alla realizzazione del nuovo Ponte San Giorgio.

» leggi tutto su www.ivg.it