Rapallo: “Ricci la civica che si fa sostenere da due liste del centrodestra”

Da Paolo Carini, responsabile comunicazione Udc Liguria

Il candidato Sindaco dell’UDC Marco Casella in accordo con la dirigenza del partito ritiene le parole della candidata Elisabetta Ricci, riportate su “IL Secolo XIX”, con le quali si autodefinisce unica candidata del centro destra, alquanto curiose e incoerenti. Ricordiamo l’iter che ha portato la candidatura della Ricci : liste civiche e no ai partiti. Invitiamo quindi la candidata ad un esercizio di memoria che in quanto maestra non dovrebbe risultarle difficile. La stessa Ricci ha accolto malvolentieri i due partiti della coalizione a suo sostegno: quando le risulta conveniente è prodotto di liste civiche e in altre occasioni dei partiti del centro destra. Queste operazioni sono un chiaro tentativo da parte di liste civiche circoscritte a senza futuro certo, di dividere a Rapallo la coalizione di centro destra. Devono però rammentare che l’UDC è parte integrante, sia a livello nazionale che locale del centro destra e che il nostro intento è quello di lavorare per far crescere ed unire ancora di più questa coalizione di partiti vicini per valori e strategie politiche.

