Sanità, lo studio della Uil: “Per case e ospedali di comunità in Liguria servono 955 assunzioni”

Genova. La Liguria dovrà spendere circa 42,5 milioni di euro e assumere 955 unità di personale per mettere a terra il piano di sanità territoriale finanziato dal Pnrr che dovrà essere realizzato entro il 2026. È quanto emerge da uno studio nazionale realizzato dalla Uil e presentato oggi.

“Il territorio che diventa il titolare di una funzione di prevenzione, di prossimità e di presa in carico integrata, per garantire risposte a fabbisogni caratterizzati da maggior complessità ed urgenza – spiega Emanuele Ronzoni, commissario straordinario Uil Liguria –. I numeri che ci propone lo studio avallano le tesi che abbiamo sempre sostenuto in questi mesi in Liguria: la Regione Liguria non è attenta ai bisogni dei suoi cittadini, i quali non possono continuare a pagare lo scotto di una politica regionale che continua a dire che tutto va bene mentre le persone non riescono a curarsi”.

» leggi tutto su www.genova24.it