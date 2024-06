Sori, il sindaco Reffo ringrazia i cittadini alla fine del suo mandato

Genova. Ancora pochi giorni e il Comune di Sori sarà chiamato a scegliere il suo nuovo sindaco. Al termine mandato, il primo cittadino uscente, Mario Reffo, ha voluto scrivere e diffondere una sentita lettera di saluto e ringraziamento ai suoi concittadini.

“Cari concittadini, mi avvio a chiudere il mio mandato come Sindaco della nostra meravigliosa comunità. Desidero ringraziarvi per la fiducia che mi avete accordato cinque anni fa. Allora, nonostante i sinceri buoni propositi, non potevo immaginare appieno cosa significasse rappresentare le esigenze di un’intera comunità. Amministrare la cosa pubblica vuol dire avere cura, in egual misura, di interessi a volte divergenti e di esigenze che richiedono soluzioni immediate. La carica di Sindaco non implica un privilegio rispetto ai cittadini, ma piuttosto un servizio rispetto ai bisogni di una comunità che si affida a lui. Mi auguro che abbiate apprezzato la mia costante disponibilità nei confronti di tutti e l’impegno che ho profuso in questo mandato. Da quando sono stato eletto, ho cercato con determinazione di realizzare i progetti che potessero essere necessari per tutto il territorio e per la cittadinanza. Con assoluta sincerità, ammetto di non essere riuscito a realizzare tutti i punti del mio programma. Non è questa la sede opportuna per attribuire le responsabilità di tali mancanze, e forse non è nemmeno importante. Tuttavia, desidero scusarmi con voi, cari concittadini, se vi siete sentiti delusi nelle vostre legittime aspettative. Non è nel mio carattere accampare scuse, ma l’emergenza pandemica ha ostacolato il raggiungimento di alcuni obiettivi che mi ero prefissato. Con forza rivendico, però, un lavoro silenzioso che ha risolto annosi e persistenti problemi gestionali del Comune di Sori. Tante cose ho fatto ma era mio dovere farle”.

