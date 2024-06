A Fiumaretta il “Maggio dei libri” si è chiuso con le “Letture in pigiama” nella scuola dell’infanzia

Venerdì scorso presso la Scuola dell’infanzia di Fiumaretta si è tenuta l’iniziativa “Letture in Pigiama”, appuntamento conclusivo del progetto che si è sviluppato per “Maggio dei libri”, mese dedicato alla lettura. Le insegnanti del plesso hanno organizzato una serata di letture animate a partire dalle ore 21 insieme ad una lettrice di eccezione, Enrica Pizzicori, alle quali è seguito un vero e proprio “Pigiama Party”. I bambini della sezione dei più grandi hanno dormito insieme alle insegnanti presso la scuola dell’infanzia. Letture ad hoc, musiche rilassanti, proiezioni sulle pareti di cieli stellati, hanno accompagnato i bambini al sonno. Al risveglio, una bella colazione in giardino prima di essere riconsegnati ai genitori. Un esperienza bellissima che ha entusiasmato bambini ed insegnanti.

