Alla Vaccari un percorso nella Memoria con Aned e gli studenti del Costa

Nei giorni scorsi alla Vaccari di Ponzano gli studenti del Liceo Classico “Lorenzo Costa” della Spezia, nell’ambito del “Progetto Giorno della Memoria 2023 – 2024” hanno presentato “Il Viaggio”, un percorso nella Memoria coinvolgente ed emozionante. La rappresentazione teatrale degli studenti ha scandito le tappe del loro pellegrinaggio nei Campi nazisti e ripercorso il doloroso “viaggio” di tanti deportati spezzini. Gli studenti hanno saputo trasmettere, con profondità di pensieri e riflessioni, le sofferenze e vessazioni subite dai deportati in quegli anni e in quei Campi. Hanno colto e sottolineato i valori di pace, libertà, solidarietà, fratellanza. Valori per i quali i sopravvissuti di Mauthausen prestarono giuramento di voler perseguire, dopo i lunghi anni di prigionia e sopraffazione. ANED della Spezia ringrazia gli studenti per aver offerto una rappresentazione toccante per tutti i presenti. Questi i loro nomi:

III E: Saporito Andrea Rinaldo

III europeo: Antognoli Beatrice, Del Vecchio Martina

IV europeo: Apollo Alessandra, Castiglia Francesca, Chiappini Francesco, Pietra Sofia, Sanchez Martinez Maria Denise, Ruggeri Elisa,

Sicuteri Elisa, Sabattini Aurora

VC: Marcolini Michael, Prandina Virginia, Torini Luca

VE: Bono Dalila, Vicini Letizia

IVF: Vellutino Giorgia.

