Amministrative 2024, Mai (Lega): “Candidato per dare sempre di più al territorio, non per poltrone”

Albenga. “A chi critica la mia doppia candidatura, ad Albenga e Cisano sul Neva, dico che non è funzionale a ottenere una sedia su cui sedermi, anche perché ricopro già un ruolo a livello amministrativo e non è mia intenzione fare incetta di incarichi, ma perché voglio fare ancora di più per il territorio nel quale vivo”. Lo dice in una nota Stefano Mai, capogruppo della Lega in Regione Liguria e candidato alle elezioni amministrative di Albenga e Cisano sul Neva.

“Se prendiamo per esempio Albenga – spiega -, la città dove ho studiato e trascorso la mia giovinezza, vedo una città abbandonata a se stessa, insicura, benché il sindaco non lo riconosca. Albenga è una città che ha enormi potenzialità, che sta vivendo flussi turistici importanti dovuti alla sua bellezza e non certo alle politiche turistiche del Comune che sono state del tutto assenti. Anche l’agricoltura ha necessità di essere affiancata e lo sport di avere spazi adeguati per i nostri giovani. Viene da chiedersi con che coraggio il sindaco uscente Tomatis si sia ricandidato”.

