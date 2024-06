Beverino, in arrivo 120mila euro per efficientamento palazzo comunale e scuola “Rodari”

In arrivo a Beverino dalla Regione risorse per i lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale e del plesso scolastico “Gianni Rodari”. Si tratta di un contributo a fondo perduto di 120mila euro intercettato dal Comune di Beverino in seguito alla partecipazione al bando regionale, a valere sull’azione 5.2.1 delle PR FESR 2021-2027 e di dotazione complessiva un milione di euro, per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche riservato ai comuni liguri compresi nelle aree interne Valli dell’Antola e del Tigullio, Beigua-Sol, Alta Valle Arroscia e, appunto, Val di Vara. Gli interventi dovranno essere conclusi e rendicontati entro il 30 novembre 2024, come si legge nel decreto regionale, sottoscritto ieri, che da il via libera al contributo.

