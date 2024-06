Da Lerici a Monterosso, si chiude l’edizione spezzina di Sentinelle del mare

L’edizione 2024 di Sentinelle del Mare è giunta al termine, il bilancio dell’iniziativa, ideata dall’Università di Bologna in collaborazione con Confcommercio, ha fatto emergere un forte coinvolgimento tra cittadini, turisti e giovani studenti. Questa edizione era la prima dopo lo stop a causa della pandemia, una ripartenza necessaria in quanto il mare è una risorsa preziosa per il nostro pianeta, che va tutelato e protetto. Negli ultimi anni abbiamo assistito a una forte crescita dell’inquinamento marino, con effetti devastanti sulla biodiversità dei nostri mari, sulla salute degli oceani e sull’uomo stesso. Attraverso una scheda di rilevamento facile da usare, chiunque è diventato una Sentinella del mare e ha contribuito a raccogliere dati preziosi per la salvaguardia del nostro pianeta. I dati raccolti dall’iniziativa aiutano gli scienziati a monitorare lo stato di salute del mare e a identificare le minacce alla biodiversità marina. Informazioni come la presenza di specie invasive, la quantità di rifiuti in mare e la salute dei microrganismi sono solo alcuni esempi dei dati che le Sentinelle del mare hanno raccolto.

Nelle nostre coste, da Lerici a Monterosso, per due settimane, la biologa Chiara Cassarino ha accompagnato i bambini della scuola primaria di Monterosso alla scoperta degli abitanti del mare attraverso giochi ludico educativi con l’obiettivo di stimolare la loro curiosità e spiegare come contribuire a proteggere e preservare i nostri mare. Ma non solo, perché a essere parte di questo progetto sono stati anche i semplici bagnanti che si sono dati appuntamento presso gli stabilimenti balneari di Monterosso: Bagni Alga, Fegina e Stella Marina. Attraverso semplici attività di snorkeling hanno potuto contribuire a questo ambizioso progetto di ricerca. Rilevanti le attività che si sono svolte a Lerici, tra cui un importante collaborazione con il circolo Erix di Lerici e diverse uscite diving organizzate grazie alla collaborazione con la Tribù Academy di San Terenzo. Il progetto si sposta ora nel resto dello stivale e al termine della stagione i dati verranno elaborati, restituendoci un’immagine dello stato di salute del nostro mare. Confcommercio ringrazia tutti i partner che hanno contribuito a questo progetto: oltre alle attività e alla scuola coinvolte anche il Comune di Lerici e il Parco Nazionale delle Cinque Terre che hanno patrocinato il progetto. Un ringraziamento particolare anche al presidente di Confcommercio Cinque Terre Gianni Bellingeri, che si è sempre mostrato disponibile per contribuire alla buona riuscita del progetto.

