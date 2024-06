Davide Caliaro potrebbe lasciare il settore giovanile dopo tre anni

Lo Spezia potrebbe voltare pagina per quanto riguarda il settore giovanile. Dopo tre stagioni al Ferdeghini, il responsabile Davide Caliaro, in scadenza di contratto, potrebbe infatti lasciare il club bianco nelle prossime settimane. Per lui si vocifera di un interessamento del Modena, in cui il ruolo è vacante avendo appena promosso Andrea Catellani al ruolo di direttore sportivo.

Arrivato nel 2021 insieme a Stefano Ghisleni dalla Sampdoria, da cui proveniva anche il direttore tecnico Riccardo Pecini, Caliaro ha preso le redini del settore giovanile in una fase in cui si era interrotta la spinta che aveva portato tanti ragazzi della cantera a diventare grandi con la maglia bianca: Maggiore, Vignali, Bastoni e Acampora solo per citarne alcuni.

