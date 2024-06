Decreto Meloni contro le liste d’attesa, Pastorino (Linea Condivisa): “Misura che strizza l’occhio alla sanità privata, molte più ombre che luci”

Liguria. Il Consiglio dei ministri ha recentemente approvato il piano per ridurre le liste d’attesa. Secondo il capogruppo di Linea Condivisa in consiglio regionale e vice presidente della commissione salute Gianni Pastorino si tratta di una “misura che strizza l’occhio alla sanità privata, a discapito della pubblica”.

“Sia il decreto legge che il disegno di legge apriranno ulteriormente le porte a interessi privati e alla libera professione del personale pubblico – dice Pastorino – Finalmente il Governo interviene su un problema che segnaliamo da tempo: la difficoltà a prenotare una prestazione sanitaria attraverso il Sistema Sanitario Nazionale nei tempi previsti dalla ricetta del medico di base, in violazione del decreto legislativo 124 del ’98. Una problematica che, come Linea Condivisa, conosciamo bene e che abbiamo affrontato con l’apertura a metà novembre dello Sportello Diritto Salute a Bolzaneto, una tra le prime esperienze di questo tipo in Italia. Con successo il nostro Sportello sta fornendo un indubbio servizio alla cittadinanza con centinaia di richieste e un’altissima percentuale di risoluzione dei casi”.

» leggi tutto su www.ivg.it