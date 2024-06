I ragazzi del laboratorio “Teatro 21” premiati alla rassegna di Lanzo

La giuria di esperti della Rassegna ”Dire, fare…teatrare” della Città di Lanzo Torinese, promossa in collaborazione con le Associazioni Culturali Crocevia Teatrali e Macapà, ha premiato l’Istituto Salvo D’Acquisto di Follo e Calice al Cornoviglio, diretto dal Prof. Marcello Lupo, che ha partecipato con lo spettacolo “Cuore di lupo”. I ragazzi del laboratorio “Teatro 21” hanno così ottenuto il lasciapassare per la prestigiosa Rassegna regionale teatro della scuola del Friuli Venezia Giulia – 28° edizione , che si terrà a maggio 2025. Le insegnanti, Girani e Tomà e l’OTE Manin sono molto orgogliose del percorso portato a termine dai loro giovani allievi. Gli Osservatori hanno così motivato l’assegnazione dell’ambito premio: “Una scuola, un’associazione, tanti progetti. Uno in particolare: Cuore di lupo. Il grande lavoro laboratoriale su corpo e voce ha offerto ai protagonisti la libertà necessaria per esprimersi spontaneamente in scena in un gioco continuo di connessioni tra gesti, immagini, colori, musiche, parole e giochi di luce definite da una drammaturgia “pensata”.

La dottoressa Gisella Porro, addetta ai lavori riferisce: “Molto bella la scena introduttiva, che vedeva i ragazzi composti nel condurre una scenografia pulita, molto ordinata, senza sbavature, come dei veri professionisti. Chi vi osservava, non poteva che lasciarsi dolcemente trasportare da un susseguirsi di immagini che evocavano quella traccia in cui ogni essere, indipendentemente dalla forma, esterna emozioni proprie, che appartengono sì ai giovani, ma che sono insite in ciascuno di noi. Grazie perché esiste un punto di demarcazione tra favola e realtà e siete riusciti a trasportarci nelle vostre scene. Grazie perché avete saputo donare molto a tutti coloro che vi hanno seguito. Grazie perché vi dedicate con passione ad un qualcosa di grande che arricchisce l’anima, e potete con orgoglio condividerlo con i vostri professori, i vostri amici e le vostre famiglie… siete veramente bravi.

Grazie ai docenti che vi seguono con impegno, creatività e generosità d’ animo, talvolta rinunciando a spazi propri per dedicarli agli altri. Grazie ragazzi, incontrarvi è stato bellissimo.” L’Istituto è fiero dei suoi ragazzi e dei successi che ogni anno regalano. Il laboratorio riaprirà in occasione dell’inizio del prossimo anno scolastico.

L’articolo I ragazzi del laboratorio “Teatro 21” premiati alla rassegna di Lanzo proviene da Città della Spezia.

