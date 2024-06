Il Pietra Ligure U17 vince il campionato provinciale e mister Salvati saluta: “Tre anni intensi, di questi ragazzi si parlerà tanto in futuro”

Pietra Ligure. Un mese fa è arrivata la vittoria del campionato provinciale per il Pietra Ligure U17, dopo 14 vittorie in 14 partite. Percorso netto, senza alcuna sbavatura, quello dei ragazzi biancocelesti, allenati da mister Guglielmo “Willy” Salvati. Il tecnico ha guidato la leva 2007 per tre stagioni e dopo questo trionfo lascerà il club. “Mi rimarranno tanti ricordi – dice il mister – al di là dei risultati sportivi. Sono stati tre anni intensi, è stato fatto un lavoro ottimo portando anche dei ragazzi in prima squadra“. Come ricorda il mister, infatti, tanti giocatori hanno avuto l’opportunità di allenarsi con Matteo Cocco, da cui peraltro Salvati aveva rilevato il testimone alla guida di questa leva nel 2021. Da quell’estate, però, la crescita del gruppo è evidente: oltre al titolo 2023/2024, il Pietra di categoria aveva vinto il campionato provinciale anche nel 2022, tra i Giovanissimi.

Uno sviluppo che, secondo il mister, parte da una base solida: “C’era già una predisposizione, mentale e tecnica. Poi la differenza l’ha fatta la metodologia utilizzata in questi anni, portando a migliorare ogni ragazzo. La compattezza del gruppo, in particolare, ha aiutato a far sì che tutto sia andato per il meglio“. Insomma, già al suo arrivo il tecnico aveva la sensazione di poter costruire qualcosa di importante, mentre forse a non credere nelle loro potenzialità erano proprio i veri protagonisti di questo gruppo. “Forse – afferma infatti Salvati – i ragazzi non pensavano di fare questi step di crescita, ma con il tempo anche loro hanno rafforzato le proprie convinzioni, arrivando a ottenere questi miglioramenti”.

