Innovazione e formazione per il settore edile, a Savona un evento dedicato ai più giovani per avvicinarli ai lavori dell’edilizia

Savona. L’Ente Sistema Edilizia Formazione e Sicurezza Savona apre le porte ai giovani e all’innovazione e organizza domani – giovedì 6 giugno 2024 – a partire dalle ore 9 nella sede della Scuola Edile di Savona in Via Molinero 4 – una mattinata all’insegna dell’innovazione e delle nuove tecnologie dedicata ai giovani delle scuole del territorio. Un’occasione di divulgazione, la cui importanza per rendere più attrattivo il settore è riconosciuta anche dall’Associazione dei Costruttori Edili – ANCE Savona.

Tra esperienze pratiche e virtuali nell’ambito delle costruzioni, presentazioni interattive sul tema della sicurezza sul lavoro, laboratori e progetti degli studenti delle scuole superiori, con la guida coinvolgente di Francesco Sgaramella, “U-nfluencer della sicurezza”, i partecipanti avranno modo di avvicinarsi concretamente al mondo dell’edilizia e di comprendere i cambiamenti in atto nel settore della formazione.

