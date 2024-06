La Letimbro è salva, Vitiello: “Ora ripartiamo, presto l’assetto societario. Abbiamo già un allenatore che vuole parlare con i giocatori dello scorso anno”

Savona. “Dobbiamo ringraziare Pastorelli per il Comune e Ivaldi per la Federazione che erano con noi alla riunione di ieri sera”. Un sentimento di forte gratitudine per Antonio Vitiello, che vede la risoluzione di una questione che nelle ultime settimane ha lasciato col fiato sospeso diversi appassionati di calcio savonese: la Letimbro è salva e ripartirà dalla Prima Categoria.

“L’articolo ha smosso la situazione – dichiara Vitiello -. Non potevamo andare avanti senza un presidente, l’allenatore ci aveva già comunicato che sarebbe andato via. Siamo rimasti spiazzati ed eravamo praticamente alla chiusura. Poi si è mossa la Federazione, il Comune e altre persone che ora ci daranno una mano finanziariamente“.

