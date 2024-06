La Pianta: alunni, insegnanti e genitori in festa per i 50 anni della scuola

Lunedì 3 giugno la scuola primaria della Pianta ha festeggiato un traguardo importantissimo: ha soffiato le candeline del suo 50esimo compleanno! Per l’occasione tutti gli alunni della scuola, coordinati dalle loro maestre, hanno preparato una breve ma sentita rappresentazione con la creazione di piccoli alberelli, bandierine e cartelloni per una piccola sfilata nel cortile antistante l’edificio, abbellito per l’occasione con palloncini e striscioni colorati.

Sotto gli sguardi commossi dei genitori e di tutti gli ospiti, i bambini hanno cantato la canzone simbolo della scuola, scritta proprio da un maestro della Pianta, “Festa Pianta” e, di seguito, le persone che hanno passato una parte importante della loro vita nella scuola hanno parlato dei loro ricordi e delle loro emozioni sull’avvenimento.

