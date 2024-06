Lerici, Pd: “Distribuito ad alunni libello propagandistico sulla scuola”

“Stamattina, alla vigilia di un importante appuntamento elettorale, le bambine e i bambini delle scuole lericine hanno ricevuto, direttamente dalle mani dell’assessore Laura Toracca, un bel libello propagandistico delle magnifiche sorti e progressive su quanto questa amministrazione ha fatto per la scuola, con pressante preghiera di leggerlo insieme ai genitori, visto che era una bella storia”. Lo si legge in una nota diffusa dal Partito democratico di Lerici, secondo il quale l’assessore all’Istruzione “approfitta in modo ignobile del proprio ruolo istituzionale, con una pubblicazione il cui costo non esce sicuramente dalle sue tasche, ma ricade su tutti i cittadini”.

