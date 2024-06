Lo Spezia blinda un altro giovane: il sedicenne Franchetti Rosada firma fino al 2027

Dopo i Primavera Mattia Benvenuto e Riccardo Di Giorgio, lo Spezia blinda un altro gioiellino delle giovanili, il sedicenne Leonardo Franchetti Rosada. Classe 2007, Franchetti Rosada compirà diciassette anni in agosto e nella scorsa stagione si è distinto come i leader della formazione Under 17 di mister Claudio Terzi. Allo Spezia da quando ha undici anni, per il giovane centrocampista è arrivato il primo contratto da professionista, con scadenza giugno 2027.

