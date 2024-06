Melissano senza valigia e senza rinnovo, presente alla firma di D’Angelo

L’allenatore c’era e c’è. Il direttore sportivo anche, ma per adesso solo fino al 30 giugno. Con mister Luca D’Angelo che sui canali social dà appuntamento ai tifosi dello Spezia in Val Gardena per il ritiro di Santa Cristina in partenza il 18 luglio prossimo, manca ancora una casella importante per costruire il futuro aquilotto. Il diesse Stefano Melissano rimane infatti in scadenza di contratto e in attesa di conoscere il proprio futuro.

Una situazione che ha del paradossale per certi versi. Non solo il dirigente era presente ieri pomeriggio al momento della firma di D’Angelo sul triennale (con opzione per un quarto anno in caso di serie A) accordato dalla famiglia Platek. E’ stato inoltre attivo in quella due settimane tra la salvezza ottenuto con Spezia-Venezia nel tenere i rapporti proprio con l’allenatore, con cui ha un buon rapporto personale. D’Angelo che poi è arrivato al colloquio di persona con il direttore tecnico Eduardo Macia il 27 maggio trovando ampia sintonia, come prevedibile.

