Millesimo 2024, la candidata sindaco Benzi: “Su sito stoccaggio rifiuti località Pertite silenzio assordante delle liste concorrenti”

Millesimo. “In qualità di candidata sindaco alle prossime elezioni amministrative del Comune di Millesimo, desidero sottoporre all’attenzione dei millesimesi la situazione che riguarda la destinazione a sito per lo stoccaggio dei rifiuti di Località Pertite di cui nessuno dei due candidati Sindaco delle liste concorrenti con la mia, “SìAmo Millesimo”, ha mai parlato anzi, nemmeno accennato. In contrapposizione a questo assordante silenzio, spinti anche dalla sincera preoccupazione di molti cittadini, noi vogliamo garantire il nostro pieno e completo interesse”. Lo dichiara, in una nota, la candidata sindaco di “SiAmo Millesimo” Manuela Benzi.

“La Valbormida ha già dato e per troppo tempo: qualunque intervento dovrà essere molto rispettoso del nostro territorio – spiega -. Dalla stampa abbiamo appreso come l’attuale Sindaco di Millesimo e quello di Cengio avrebbero siglato l’accordo relativamente al riutilizzo di Località Pertite come sede di impianto per lo stoccaggio dei rifiuti. Le notizie che abbiamo a disposizione sul punto sono poche e l’attuale Amministrazione del Comune di Millesimo si è ben guardata da fornire informazioni e specificazioni in merito. Abbiamo pertanto cercato di ottenere tutte le informazioni possibili e siamo in grado di dire che l’impianto previsto prevede lo stoccaggio dei rifiuti provenienti da tutta la Regione e, probabilmente, anche dalle Regioni vicine. Ammesso che si tratti di semplice stoccaggio dei detti rifiuti, il loro trasporto porterà al passaggio in Millesimo di 50/60 camion al giorno”.

